В Паттайе нашли мотоцикл, на котором передвигались пропавшие россияне

Женщина рассказала стражам порядка, что дети уехали из дома на мотоцикле рано утром 26 июля и после этого перестали выходить на связь. Правоохранители установили, что последний раз брата и сестру видели камеры наружного наблюдения примерно в трехстах метрах от их жилья. Дальнейший путь пары установить не удалось.