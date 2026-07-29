В Паттайе нашли мотоцикл, на котором передвигались пропавшие россияне

В Таиланде продолжается расследование исчезновения двух российских туристов. Полиция курортной Паттайи обнаружила мотоцикл, на котором передвигались пропавшие 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы. Как сообщает портал Siamchon News, транспортное средство было найдено в разобранном состоянии в земле в районе Хуай Яй на юге города.
В настоящий момент молодые люди по-прежнему числятся пропавшими без вести. Следователи уже осматривают место обнаружения транспорта и собирают необходимые улики для дальнейшего расследования. По данным полиции, заявление о пропаже поступило от матери россиян.
Женщина рассказала стражам порядка, что дети уехали из дома на мотоцикле рано утром 26 июля и после этого перестали выходить на связь. Правоохранители установили, что последний раз брата и сестру видели камеры наружного наблюдения примерно в трехстах метрах от их жилья. Дальнейший путь пары установить не удалось.
Известно, что пропавшие являются уроженцами Тюменской области. Перед тем, как исчезнуть, Диана успела отправить матери сообщение, которое родственница назвала тревожным. В настоящее время поисковые мероприятия в курортной зоне продолжаются.