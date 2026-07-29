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Милонов: В Госдуме не обсуждаются всерьез инициативы о выплатах за долгий брак

В Госдуме не ведется серьезного обсуждения инициатив о введении выплат за продолжительный брак. Об этом заявил зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

В Госдуме не ведется серьезного обсуждения инициатив о введении выплат за продолжительный брак. Об этом заявил зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, на фоне подготовки к выборам в Госдуму некоторые депутаты поднимают эту тему, чтобы привлечь внимание, однако в нижней палате парламента подобные инициативы всерьез не рассматриваются.

Милонов считает, что такие выплаты не способны решить какие-либо проблемы и носят исключительно символический характер. По его мнению, это лишь знак благодарности и признательности, своего рода памятный сувенир.

— Сказать: вы не разведитесь, и через 30 лет мы дадим вам карточку в «Золотое яблоко» на пять тысяч? Мы же понимаем прекрасно, что это не рассматривается в контексте поддерживающем, а просто в контексте некого символа благодарности, солидарности, просто признательности, что-то типа памятного сувенира, который, кстати, и так в Петербурге вручают, — заявил парламентарий в беседе с Lenta.ru.

Стало известно, что Минюст РФ работает над переходом к реестровой модели ЗАГС, которая позволит отказаться от использования свидетельств в пользу реквизитов актовых записей. Новый подтверждающий документ в виде выписки из ЕГР ЗАГС можно будет получить в электронной форме на Госуслугах, а также в бумажном виде по запросу заявителя.

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