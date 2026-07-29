Милонов: В Госдуме не обсуждаются всерьез инициативы о выплатах за долгий брак

— Сказать: вы не разведитесь, и через 30 лет мы дадим вам карточку в «Золотое яблоко» на пять тысяч? Мы же понимаем прекрасно, что это не рассматривается в контексте поддерживающем, а просто в контексте некого символа благодарности, солидарности, просто признательности, что-то типа памятного сувенира, который, кстати, и так в Петербурге вручают, — заявил парламентарий в беседе с Lenta.ru.