Лето под вопросом: Пугачёву могут попросить покинуть юрмальскую виллу

Сейчас звёздная пара находится в особняке, однако после смены владельца ситуация с арендой может измениться. Недвижимость решил продать один из бывших совладельцев Parex Banka. Пока стороны ведут переговоры, Пугачёва и Галкин продолжают проживать в доме. Изначально за виллу просили €10 млн, однако позже стоимость снизили до €6 млн. В пересчёте это около 523 млн рублей.