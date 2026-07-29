Пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП в Красноярске и получил 10 суток ареста

Во время оформления происшествия инспекторы ДПС заподозрили, что виновник аварии не совсем трезв. Освидетельствование показало 0,92 мг/л алкоголя. Кроме того, выяснилось, что мужчина управлял мотоциклом без водительских прав, документов на транспорт и защитного шлема.