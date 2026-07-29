Пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП в Красноярске и получил 10 суток ареста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице 25-летний водитель мотоцикла стал виновником ДТП.
Авария произошла в минувшие выходные на улице Апрельской в Кировском районе. По данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «Бесуда» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mazda.
Во время оформления происшествия инспекторы ДПС заподозрили, что виновник аварии не совсем трезв. Освидетельствование показало 0,92 мг/л алкоголя. Кроме того, выяснилось, что мужчина управлял мотоциклом без водительских прав, документов на транспорт и защитного шлема.
После ДТП мотоциклисту потребовалась медицинская помощь.
В отношении нарушителя составили несколько административных материалов. Общая сумма штрафов составила 2800 рублей, а за управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительского удостоверения суд назначил ему 10 суток административного ареста.
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