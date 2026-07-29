Красноярцам рассказали, как выбрать безопасных речных раков и правильно их приготовить

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» напомнили жителям региона о правилах выбора, приготовления и хранения речных раков, а также рассказали об их пользе и возможных рисках для здоровья.
По словам экспертов, раки являются источником легкоусвояемого белка, витаминов, минералов, омега-3 жирных кислот и таурина. При этом продукт низкокалорийный и содержит минимальное количество жиров. Однако употреблять его следует с осторожностью. Раки способны накапливать патогенные бактерии, токсины и могут быть переносчиками паразитов, поэтому недостаточная термическая обработка повышает риск заражения опасными заболеваниями.
Специалисты рекомендуют покупать живых раков только в магазинах и на рынках, где продукция проходит ветеринарный контроль. Перед покупкой следует обратить внимание на внешний вид: панцирь должен быть твердым, чистым и без повреждений, а сами раки — активными, с поджатым хвостом и свежим запахом.
Перед приготовлением раков необходимо тщательно промыть и оставить только живых особей. Для безопасного употребления их достаточно варить 10−15 минут после закипания до покраснения панциря, а затем дать настояться еще 15−20 минут.