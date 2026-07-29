Красноярцам рассказали, как выбрать безопасных речных раков и правильно их приготовить

Специалисты рекомендуют покупать живых раков только в магазинах и на рынках, где продукция проходит ветеринарный контроль. Перед покупкой следует обратить внимание на внешний вид: панцирь должен быть твердым, чистым и без повреждений, а сами раки — активными, с поджатым хвостом и свежим запахом.