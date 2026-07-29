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Слепаков* рассказал, что благодаря цифровым технологиям не чувствует разрыва с РФ

Юморист Семен Слепаков* в ходе общения с журналистами на фестивале «Рандеву» поделился, что благодаря цифровым технологиям не чувствует себя полностью оторванным от России.

Юморист Семен Слепаков* в ходе общения с журналистами на фестивале «Рандеву» поделился, что благодаря цифровым технологиям не чувствует себя полностью оторванным от России.

— Нет ощущения, что ты, как этот белогвардеец в семнадцатом году, уехал и потерял полностью, обрубил связь с родиной, — цитирует исполнителя Telegram-канал «НеМалахов».

После ему задали вопрос о возможном возвращении на родину, на который артист ответил уклончиво: «Я билет пока не взял».

До этого также стало известно, что мировой судья судебного участка № 214 Ломоносовского района города Москвы 31 июля заочно рассмотрит дело комика Семена Слепакова*, обвиняемого в неисполнении обязанностей иноагента.

Исполнитель дважды в течение года получил штрафы за нарушение закона. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Слепаков* публиковал материалы без специальной плашки. Впоследствии комика заочно арестовали в РФ. Мосгорсуд признал законным это решение.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.