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Сергей Соседов негативно высказался об Алле Пугачевой после фестиваля в Юрмале

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что больше не следит за творчеством и жизнью певицы Аллы Пугачевой.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что больше не следит за творчеством и жизнью певицы Аллы Пугачевой.

— Ее карьера давно окончена. В творческом плане у нее все закончилось. То, что она сейчас поет, я даже не слушаю, — сказал Соседов.

По мнению критика, творческая карьера Пугачевой завершилась много лет назад. Он считает, что артистка давно перестала быть действующим исполнителем, а ее лучшие работы остались в прошлом.

Соседов также отметил, что артистам важно вовремя уходить со сцены. В качестве примера он привел певца Муслима Магомаева, который, по его словам, завершил карьеру в подходящий момент и сохранил свой авторитет, передает Voice.

Ранее стало известно, что артистку могут выгнать из виллы в Юрмале, которую она снимает каждое лето уже около 10 лет. За аренду особняка на время фестиваля Лаймы Вайкуле и последующего месячного отдыха было заплачено более шести миллионов рублей.