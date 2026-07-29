Россиянам рассказали, можно ли мыться каждый день

После занятий спортом принимать душ разрешается, но опять же — без мыла и мочалки, ограничившись локальным очищением подмышек и ног. А после горячего душа с моющими средствами кожу нельзя растирать полотенцем — только аккуратно промокнуть. Идеальный вариант — дать воде высохнуть естественным путем, а затем нанести лосьон с оливковым маслом для снятия раздражения.