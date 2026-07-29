Россиянам рассказали, можно ли мыться каждый день

Ежедневный горячий душ с мочалкой и гелем может нанести коже серьезный урон, предупреждают дерматологи. Горячая вода сушит кожу, а частое применение моющих средств с химическими добавками разрушает гидролипидный барьер, открывая доступ бактериям в глубокие слои. Об этом пишет Леди Mail.
«Раздражение, шелушение, покраснение, дерматиты — все это последствия слишком частого мытья под душем. Кожа как будто покрыта слоем пудры, а на ее восстановление требуется полтора-два месяца», — пояснила врач-дерматовенеролог, косметолог Елена Ковтунова.
По ее словам, страдают также волосы и ногти: повреждается кератин, локоны становятся тусклыми и безжизненными. Оптимальный режим, рекомендуемый специалистами, — ежедневный душ просто водой без пенящихся средств, а тщательное очищение с гелем, мылом и мочалкой — не чаще двух раз в неделю.
Особую осторожность врачи советуют проявлять с антибактериальным мылом, содержащим триклозан. Оно убивает 99% бактерий, включая полезные, и предназначено прежде всего для хирургов. Всем остальным, особенно детям, такое мыло только вредит. Более безопасной альтернативой дерматологи называют косметическое мыло и детские средства — они проходят больше тестирований и подходят взрослой коже.
После занятий спортом принимать душ разрешается, но опять же — без мыла и мочалки, ограничившись локальным очищением подмышек и ног. А после горячего душа с моющими средствами кожу нельзя растирать полотенцем — только аккуратно промокнуть. Идеальный вариант — дать воде высохнуть естественным путем, а затем нанести лосьон с оливковым маслом для снятия раздражения.
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