ДУКи пяти районов Нижнего Новгорода очищают город от незаконных надписей

Особое внимание уделяют надписям с QR‑кодами и ссылками — они нередко служат инструментом для продвижения запрещённого контента, в том числе рекламы наркотиков. Такие изображения несут не только эстетический ущерб, но и реальную угрозу безопасности, прежде всего для молодёжи.