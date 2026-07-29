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ДУКи пяти районов Нижнего Новгорода очищают город от незаконных надписей

В ходе осмотров сотрудники проверяют фасады, входные группы и технические сооружения.

Домоуправляющие компании пяти районов Нижнего Новгорода ведут активную борьбу с незаконной рекламой на городских фасадах. Об этом сообщили в Ассоциации ДУКов пяти районов Нижнего Новгорода.

Специалисты ДУКов Канавинского, Советского, Приокского, Нижегородского и Московского районов планомерно очищают многоквартирные дома и объекты общего имущества от трафаретов, граффити и несанкционированных надписей.

Работу строят по двум направлениям: регулярные обходы территорий и реагирование на обращения горожан. В ходе осмотров сотрудники проверяют фасады, входные группы и технические сооружения.

Особое внимание уделяют надписям с QR‑кодами и ссылками — они нередко служат инструментом для продвижения запрещённого контента, в том числе рекламы наркотиков. Такие изображения несут не только эстетический ущерб, но и реальную угрозу безопасности, прежде всего для молодёжи.

С начала года коммунальные службы ликвидировали свыше 800 незаконных надписей и рисунков. Устранение подобных изображений — это не просто наведение порядка, а мера профилактики: она помогает пресекать распространение противоправной информации.

ДУКи действуют в связке с администрацией города, районными службами и правоохранительными органами. Жители тоже могут участвовать в наведении порядка: для этого достаточно отправить фото, адрес и геолокацию подозрительной надписи в круглосуточный чат‑бот «Сообщи о запрещённой рекламе». Совместные усилия позволяют сохранять комфортную и безопасную городскую среду, поддерживать достойный облик жилых кварталов.