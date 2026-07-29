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Уголовное дело — только начало: что еще грозит Дурову в России

Адвокат Жеребенков: сооснователя Telegram Дурова могут заочно арестовать в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сооснователю Telegram Павлу Дурову на территории России может грозить заочный арест. Об этом в интервью ТАСС заявил адвокат Владимир Жеребенков.

Эксперт отметил, что для экстрадиции человека на территорию Российской Федерации — это общая процедура.

«Суд в России заочно арестовывает, после чего российские правоохранительные органы начинают добиваться его экстрадиции к нам, в том числе по линии Интерпола. Вероятнее, Дурова ждет то же самое», — сказал он.

Отмечается, что Дурову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Накануне сообщалось, что Павел Дуров объявляется в международный розыск за содействие терроризму. Российские спецслужбы разоблачили сеть вербовки детей через бот знакомств «Дайвинчик»* в Telegram.

Позже выяснилось, что Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ в содействии террористической деятельности в связи с попустительством работе запрещенных чат-ботов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, уточнив, что бездействие администрации мессенджера привело к тяжким последствиям.

*Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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