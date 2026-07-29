Уголовное дело — только начало: что еще грозит Дурову в России

Сооснователю Telegram Павлу Дурову на территории России может грозить заочный арест. Об этом в интервью ТАСС заявил адвокат Владимир Жеребенков.
Эксперт отметил, что для экстрадиции человека на территорию Российской Федерации — это общая процедура.
«Суд в России заочно арестовывает, после чего российские правоохранительные органы начинают добиваться его экстрадиции к нам, в том числе по линии Интерпола. Вероятнее, Дурова ждет то же самое», — сказал он.
Отмечается, что Дурову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Накануне сообщалось, что Павел Дуров объявляется в международный розыск за содействие терроризму. Российские спецслужбы разоблачили сеть вербовки детей через бот знакомств «Дайвинчик»* в Telegram.
Позже выяснилось, что Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ в содействии террористической деятельности в связи с попустительством работе запрещенных чат-ботов. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, уточнив, что бездействие администрации мессенджера привело к тяжким последствиям.
*Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.