Машинист погрузчика помог потушить пожар в Нижнем Новгороде

Машинисту фронтального погрузчика Евгению Кириллову вручили награду за личное мужество и самоотверженные действия, который он проявил при тушении пожара в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
7 мая огонь охватил производственное здание на улице Федосеенко. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.
«Сложность тушения заключалась в самой физике этого пожара. Несмотря на то, что доступ для прокладки магистральных линий и подачи огнетушащих веществ был свободным, сбить пламя никак не удавалось. Плотный хаос из досок, утеплителя, паллет и металлоконструкций работал как огромная печь», — говорится в сообщении.
Ход борьбы с огнем помог переломить Евгений Кириллов, чей погрузчик находился недалеко от места пожара. Не дожидаясь распоряжений, он направил машину сквозь дым.
«Евгений разворошил навал, дав огнеборцам прямой путь к источнику. Скрытое тление перестало быть скрытым», — уточнили в ведомстве.
Действия машиниста помогли сохранить здание: ущерб ограничился сгоревшим имуществом на площади 350 «квадратов». Уточняется, что погрузчик после мойки и осмотра вернулся на строительную площадку.
Ранее мы писали, что система авиапатрулирования в Нижегородской области обнаружила два лесных пожара.