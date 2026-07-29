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Машинист погрузчика помог потушить пожар в Нижнем Новгороде

Погрузчик Евгения Кириллова находился недалеко от места происшествия.

Источник: Живем в Нижнем

Машинисту фронтального погрузчика Евгению Кириллову вручили награду за личное мужество и самоотверженные действия, который он проявил при тушении пожара в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

7 мая огонь охватил производственное здание на улице Федосеенко. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

«Сложность тушения заключалась в самой физике этого пожара. Несмотря на то, что доступ для прокладки магистральных линий и подачи огнетушащих веществ был свободным, сбить пламя никак не удавалось. Плотный хаос из досок, утеплителя, паллет и металлоконструкций работал как огромная печь», — говорится в сообщении.

Ход борьбы с огнем помог переломить Евгений Кириллов, чей погрузчик находился недалеко от места пожара. Не дожидаясь распоряжений, он направил машину сквозь дым.

«Евгений разворошил навал, дав огнеборцам прямой путь к источнику. Скрытое тление перестало быть скрытым», — уточнили в ведомстве.

Действия машиниста помогли сохранить здание: ущерб ограничился сгоревшим имуществом на площади 350 «квадратов». Уточняется, что погрузчик после мойки и осмотра вернулся на строительную площадку.

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