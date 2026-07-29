Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

«Днём 29 июля 2026 года из-за аварийного отключения фидеров на подстанции “Мингородок” без света остались более 16 тыс. жителей домов по улицам 1-я Флотская, 4-я Флотская, Луговая, Каплунова, Ладыгина, Спиридонова, Шепеткова и др. во Владивостоке», — говорится в сообщении.