Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Прокуратура проверит соблюдение норм при обслуживании сетей.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Владивостока инициировала проверку в связи с масштабным аварийным отключением электроэнергии, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Днём 29 июля 2026 года из-за аварийного отключения фидеров на подстанции “Мингородок” без света остались более 16 тыс. жителей домов по улицам 1-я Флотская, 4-я Флотская, Луговая, Каплунова, Ладыгина, Спиридонова, Шепеткова и др. во Владивостоке», — говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации и техническом обслуживании электросетей, а также соответствию сроков устранения аварии нормативным требованиям. Ход восстановительных работ и восстановление прав пострадавших граждан находятся на контроле надзорного ведомства.