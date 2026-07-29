Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 3 по 27 августа

«В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры ОЖД на участке Москва — Окуловка с 3 по 6, с 10 по 12, с 17 по 20, с 24 по 27 августа 2026 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что часть пригородных поездов на участке Москва — Клин — Москва будет отменена на всeм маршруте следования, а часть поездов будет отправляться по измененному расписанию. Кроме того, пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены на всем маршруте следования.
Пассажиров попросили заранее планировать поездки.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что около 122,7 км путей привели в порядок на Московской железной дороге с начала ремонтного сезона. В рамках ремонта на железной дороге также заменили 73 стрелочных перевода. Работы уже завершили на участках Голутвин — Луховицы, Перово — Люберцы, Реутов — Железнодорожная в столичном регионе.