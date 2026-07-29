Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 3 по 27 августа

Отмечается, что часть пригородных поездов на участке Москва — Клин — Москва будет отменена на всeм маршруте следования, а часть поездов будет отправляться по измененному расписанию. Кроме того, пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены на всем маршруте следования.