Блогер Самойлова заявила, что ей не хватает комнат в доме за два миллиона в месяц

До этого Оксана Самойлова призналась, что самой дорогой шалостью ее детей стал инцидент с бассейном на круизном лайнере. По ее словам, раскрывать подробности произошедшего она не хочет, назвав эту историю слишком неловкой. При этом блогер отметила, что ей не пришлось возмещать ущерб.