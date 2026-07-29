Блогер Самойлова заявила, что ей не хватает комнат в доме за два миллиона в месяц

Блогер Оксана Самойлова рассказала, почему арендует дом стоимостью около двух миллионов рублей в месяц. Об этом она сообщила в шоу «Вопрос ребром».
— У меня четверо детей, родители. Если приезжает брат, ему уже негде остаться ночевать… Все дети хотят жить в комфорте, поэтому, если есть такая возможность, то да, — сказала Самойлова.
По словам блогера, реальная стоимость аренды немного ниже суммы, которую ранее называли в СМИ, однако точную цену она раскрывать не стала.
Самойлова также отметила, что в арендованном доме всего шесть комнат, и их семье этого уже не хватает. Она добавила, что в особняке, который они строили вместе с рэпером Джиганом, было 13 спален.
До этого Оксана Самойлова призналась, что самой дорогой шалостью ее детей стал инцидент с бассейном на круизном лайнере. По ее словам, раскрывать подробности произошедшего она не хочет, назвав эту историю слишком неловкой. При этом блогер отметила, что ей не пришлось возмещать ущерб.
Прошлой осенью вторая дочь блогера Лея отметила 11-летие. В качестве подарков в общей сложности она получила около 500 тысяч рублей. Оксана Самойлова рассказала, что угадать желания дочери сложно, поэтому родители попросили гостей порадовать ее деньгами.