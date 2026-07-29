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Опасный норовирус нашли на пляже в Самарской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружили норовирус на пляже в Отрадном на реке Большой Кинель.

Источник: НИА Самара

Еще на семи зонах отдыха ведомство рекомендовало временно ограничить купание. В числе пляжей, где лучше не купаться, — локации на озерах Орлово и Сакулино в Новокуйбышевске.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора пояснили, что ограничительные рекомендации действуют до получения новых результатов лабораторных исследований, пишет Самарская газета.

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