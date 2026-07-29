В деловую программу войдут более 70 сессий по пяти трекам: жизнь и работа на Дальнем Востоке, привлечение частных инвестиций, международное взаимодействие, технологии будущего, логистика и инфраструктура. Главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Также среди ключевых тем — мастер-планы 25 городов, новая территория опережающего развития, совместные проекты с Китаем, роботизация, цифровизация, северный завоз и повышение транспортной доступности. К тому же запланированы Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», «День сокола», конференция АТЭС и мероприятия на выставке «Улица Дальнего Востока».
Опубликована деловая программа ВЭФ-2026
В деловую программу войдут более 70 сессий по пяти трекам: жизнь и работа на Дальнем Востоке, привлечение частных инвестиций, международное взаимодействие, технологии будущего, логистика и инфраструктура. Главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Также среди ключевых тем — мастер-планы 25 городов, новая территория опережающего развития, совместные проекты с Китаем, роботизация, цифровизация, северный.
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АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.Читать дальше