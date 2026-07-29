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Опубликована деловая программа ВЭФ-2026

В деловую программу войдут более 70 сессий по пяти трекам: жизнь и работа на Дальнем Востоке, привлечение частных инвестиций, международное взаимодействие, технологии будущего, логистика и инфраструктура. Главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Также среди ключевых тем — мастер-планы 25 городов, новая территория опережающего развития, совместные проекты с Китаем, роботизация, цифровизация, северный.

В деловую программу войдут более 70 сессий по пяти трекам: жизнь и работа на Дальнем Востоке, привлечение частных инвестиций, международное взаимодействие, технологии будущего, логистика и инфраструктура. Главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Также среди ключевых тем — мастер-планы 25 городов, новая территория опережающего развития, совместные проекты с Китаем, роботизация, цифровизация, северный завоз и повышение транспортной доступности. К тому же запланированы Форум креативных индустрий, Молодежный форум «День будущего», «День сокола», конференция АТЭС и мероприятия на выставке «Улица Дальнего Востока».

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