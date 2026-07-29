ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму и объявила его в розыск

ФСБ предъявила создателю Телеграма Павлу Дурову обвинение по делу о содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск. Об этом Интерфакс пишет в среду, 29 июля.
Уголовное дело расследуют по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. В спецслужбе заявили, что администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют для подготовки и координации терактов и диверсий в России.
По версии ФСБ, этими ресурсами пользуются украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации. Через Телеграм, как утверждают в ведомстве, координировали массовые убийства и занимались кибермошенничеством, повлёкшим «человеческие жертвы и многомиллиардный ущерб».
С 2022 года МВД и ФСБ зарегистрировали более 153 тысяч преступлений, совершённых с использованием мессенджера. Каждое пятое было связано с диверсионно-террористической или экстремистской деятельностью.