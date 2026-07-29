Самарцам объяснили, какие купюры могут не принять в магазине

А вот купюры, сохранившие менее 55% от площади, склеенные из фрагментов, бракованные, изменившие краску и свечение в УФ, использовать нельзя. Также нельзя расплачиваться монетами, если они изогнуты, расплющены, надпилены, имеют отверстия, оплавились, сохранили менее 75% первоначальной массы. Такие банкноты и купюры изымают из оборота, в банке их можно обменять на эквивалентную сумму.