Склон набережной в Николаевске-на-Амуре подготовят уже к ноябрю

В Николаевске на Амуре реализуют очередной этап благоустройства набережной: к ноябрю планируют завершить работы на склоне. Проект финансируется за счёт средств, выделенных после победы муниципалитета во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО — мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по поручению Президента.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Николаевский район оценил промежуточные результаты ремонта склона. Глава региона отметил значимость подобных проектов для повышения качества городской среды и подчеркнул, что работа по созданию комфортных условий для жителей края продолжается при поддержке государства, сообщает пресс-служба пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На текущий момент на склоне набережной завершены подготовительные работы: смонтирована система видеонаблюдения, выполнена планировка территории, удалены старые зелёные насаждения, обустроены бетонные площадки, проведена гидроизоляция. В дальнейшем здесь появятся читальная зона, скамейки, освещение, фонтаны, новые лестницы и пандусы.
Как сообщил директор подрядной организации Атом Овсепян, в рамках проекта реконструируют одну лестницу и построят вторую. Между ними разместят надпись «Николаевск на Амуре» с датой образования города. На двух из семи лестничных площадок будут установлены фонтаны.
В 2023 году проект набережной Николаевска впервые стал победителем конкурса. В 2024 году были обустроены пешеходная зона у памятника Невельскому, скейт парк, торговая площадка, зоны для мероприятий и отдыха, а также выполнены работы по освещению и ограждению территории.
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