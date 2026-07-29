Склон набережной в Николаевске-на-Амуре подготовят уже к ноябрю

В 2023 году проект набережной Николаевска впервые стал победителем конкурса. В 2024 году были обустроены пешеходная зона у памятника Невельскому, скейт парк, торговая площадка, зоны для мероприятий и отдыха, а также выполнены работы по освещению и ограждению территории.