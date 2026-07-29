Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский автобус № 91 с 1 августа изменит конечную остановку

Челябинский автобус № 91 с 1 августа изменит конечную остановку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Magnific

Сообщается, что решение приняла УК «Молния Недвижимость».

Маршрутный транспорт не пойдет к ТК «Молния» на Энергетиков. Вместо этого конечной остановкой станет «Плодовоягодная» на улице Трубников.

Остальная часть маршрута остается без изменений.