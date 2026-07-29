Сообщается, что решение приняла УК «Молния Недвижимость».
Маршрутный транспорт не пойдет к ТК «Молния» на Энергетиков. Вместо этого конечной остановкой станет «Плодовоягодная» на улице Трубников.
Остальная часть маршрута остается без изменений.
Челябинский автобус № 91 с 1 августа изменит конечную остановку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что решение приняла УК «Молния Недвижимость».
Маршрутный транспорт не пойдет к ТК «Молния» на Энергетиков. Вместо этого конечной остановкой станет «Плодовоягодная» на улице Трубников.
Остальная часть маршрута остается без изменений.