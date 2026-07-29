Хабаровчан приглашают спеть за главный приз в 100 тысяч рублей

Хабаровчан приглашают принять участие в районном этапе городского фестиваля-конкурса «Караоке на Амуре». Победители районного этапа смогут побороться за главный приз в 100 тысяч рублей.
Конкурс в Центральном районе Хабаровска состоится 4 августа в 15:00 в МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» по адресу: ул. Муравьёва-Амурского, 17.
К участию приглашают всех желающих — возраст и профессиональные вокальные навыки не обязательны. Можно прийти одному или поддержать участников вместе с родственниками и друзьями.
Победители районного этапа получат возможность выступить на городском этапе конкурса.
Уточнить подробности и задать вопросы можно по телефону 8−999−087−93−50.