Хабаровский край просохнет под июльским солнцем

Температура воды в Амуре у Хабаровска — около 25 , а уровень доходит до 377 см. Ожидается, что к концу месяца он уже будет в пределах 380−400 см (уровень неблагоприятного явления — 450 см). Возле Комсомольска-на-Амуре 295 см, рядом с Николаевском-на-Амуре — 141 см.