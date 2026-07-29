Хабаровский край просохнет под июльским солнцем

Дождь, который практически обошел Хабаровск стороной, не даст знать о себе и завтра, 30 июля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по данным Дальневосточного УГМС, предстоящие сутки пройдут без существенных осадков. Воздух в ночные часы будет держать температуру +15..+17 °C, днем показатели вырастут до +27..+29 °C. Ветер восточный, 4−9 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре синоптики ожидают кратковременный дождь в обеденные часы, но большей части будет без существенных осадков. Ветер северный, 6−11 м/c, а температура — до +18..+20 °C ночью и +25..+27 °C днем.
На юге края распогодится и уже в ночь на 30 июля погода будет преимущественно без осадков при температуре +17..+19 °C. Днем тоже без существенных осадков, +27..+29 °C. Ветер восточный, 4−9 м/c.
А по северу региона местами пройдет небольшой дождь, в районе имени Полины Осипенко ожидается ливень. Температура ночью — до +11…+18°C, днем — около +14…+27°C. Ветер умеренный, различных направлений.
Температура воды в Амуре у Хабаровска — около 25 , а уровень доходит до 377 см. Ожидается, что к концу месяца он уже будет в пределах 380−400 см (уровень неблагоприятного явления — 450 см). Возле Комсомольска-на-Амуре 295 см, рядом с Николаевском-на-Амуре — 141 см.
Как отмечают гидрологи, в целом на Амуре сохраняется повышенная водность: уровни воды выше средних значений на 1−3,2 м. Подтоплена пойма Амурской протоки у села Казакевичево, Нижнего Амура на участке село Троицкое — село Малмыж, село Богородское на глубину 0,1−1,2 м.
Высокие уровни воды наблюдаются на реках Уссури, Кур, Амгунь, Нимелен, Тугур, Мая.