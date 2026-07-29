Множество людей остались в японском ТЦ, где прогремел взрыв после землетрясения

В здании японского торгового центра, в котором произошел взрыв после землетрясения магнитудой 7,1, а также на заводе, где обрушилась труба, по-прежнему «остается много людей». Об этом в среду, 29 июля, сообщила на заседании оперативного штаба премьер-министр страны Санаэ Такаити.