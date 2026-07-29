Множество людей остались в японском ТЦ, где прогремел взрыв после землетрясения

В здании японского торгового центра, в котором произошел взрыв после землетрясения магнитудой 7,1, а также на заводе, где обрушилась труба, по-прежнему «остается много людей». Об этом в среду, 29 июля, сообщила на заседании оперативного штаба премьер-министр страны Санаэ Такаити.
По ее словам, в ТЦ AEON жертвами взрыва, по предварительным данным, стали три человека. На втором объекте, Nippon Paper Industries в Яцусиро, множество людей пропали без вести.
— Ведутся тщательные поисково-спасательные работы. С землетрясения прошло более 20 часов, остается много людей, ждущих спасения. Идет борьба со временем, — цитирует ее Reuters.
Землетрясение произошло 28 июля у побережья острова Кюсю в районе префектуры Кумамото. Главное метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе цунами. Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
По данным NYT, на острове пострадали более 50 человек, в том числе 10 постояльцев дома престарелых в городе Хикава. В Сети также начали появляться первые видео, на которых очевидцам удалось запечатлеть произошедшее.