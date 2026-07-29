Инсайдеры раскрыли подробности романа Ирины Шейк с баскетболистом Девином Букером

Стали известны новые подробности о романе модели Ирины Шейк и игрока НБА Девина Букера. Как сообщает People, пара познакомилась несколько месяцев назад через общих друзей. С тех пор, по данным издания, они стараются как можно чаще проводить время вместе.
Несмотря на плотный рабочий график, Шейк продолжает сниматься для крупных брендов и участвовать в модных показах, а Букер сосредоточен на выступлениях за «Финикс Санз». По словам источников, они находят возможность регулярно видеться, что, по мнению инсайдеров, свидетельствует о серьезности их отношений.
Источник также утверждает, что в ближайшее время модель могут увидеть на матчах с участием Девина Букера. При этом ни Шейк, ни баскетболист пока публично не подтверждали информацию о романе.
— Они очень нравятся друг другу, — сообщил источник в беседе с журналом.
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