Новые госпошлины на миграционные услуги вступили в силу с 27 июля

С 27 июля 2026 года в России начали действовать повышенные тарифы на миграционные услуги.
Федеральный закон № 190-ФЗ существенно увеличил стоимость оформления документов для иностранных граждан, затронув ключевые этапы легализации в стране. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что оформление вида на жительство теперь обойдется в 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание — в 15 тысяч рублей.
Прием в гражданство Российской Федерации и выход из него будут стоить по 50 тысяч рублей за каждое лицо. Также установлены новые сборы за замену ВНЖ (6 тысяч рублей) и выдачу дубликатов разрешений (5 тысяч рублей).
Стоимость многократной визы составила 6 тысяч рублей, а приглашения на въезд — 8 тысяч рублей. Разрешение на работу оценили в 5 тысяч рублей, а за привлечение каждого иностранного работника работодателям придется заплатить по 15 тысяч рублей.
При этом участники специальной военной операции, заключившие контракт от одного года, полностью освобождены от данных платежей.
Эти изменения напрямую коснутся волгоградцев, планирующих легализовать иностранных сотрудников или родственников.
Ранее сообщалось о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю.