Молодежная команда СУЭК-Красноярск достойно выступила на юбилейной смене Всероссийского форума ТИМ «Бирюса»

Молодежная команда СУЭК-Красноярск завоевала серебро Большого кубка и Кубок признания на юбилейной смене Всероссийского форума ТИМ «Бирюса».
Несколько дней более 500 участников смены «Мы профессионалы» из 45 регионов России жили практически без пауз: с утра до вечера — лекции, спортивные и творческие испытания, до поздней ночи — репетиции и подготовка к новым конкурсам и мероприятиям.
Сборную угольщиков представили 37 молодых специалистов АО «СУЭК-Красноярск» и ООО «ЕСК СУЭК». За время форума они заработали вторые места в образовательном и медиаблоках, стали третьими в спортивных состязаниях, а по сумме всех испытаний поднялись на вторую ступень пьедестала.
«За этим серебром — огромная работа всей команды. Мы почти не отдыхали: соревнования, репетиции, лекции и снова соревнования. Но никто не сдавался. Наоборот, все поддерживали друг друга и выкладывались на максимум, каждую минутку использовали с пользой. Именно это и стало нашим главным преимуществом. Горжусь каждым!», — рассказала капитан команды, главный специалист управления реализации АО «СУЭК-Красноярск» Виктория Астапова.
Каждый участник составлял собственный образовательный маршрут. Одни изучали искусственный интеллект и современные технологии, другие — лидерство, коммуникации или публичные выступления.
«Лекций было столько, что порой приходилось выбирать между несколькими одновременно, настолько они перекликались с внутренней потребностью развить в себе новые навыки. Но, пожалуй, самое ценное — это люди. За несколько дней познакомились с участниками со всей страны, обменялись опытом и ещё раз убедились, насколько многое зависит от команды», — рассказал начальник производственного отдела Назаровского разреза Никита Иванов.
«На поляне постоянно что-то происходило: лекции, соревнования, встречи, всевозможные активности. Всё очень динамично, ярко и интересно. Я впервые на таком масштабном форуме, впечатлений хватит надолго», — поделился помощник машиниста экскаватора Бородинского разреза Евгений Молоткин.
До самого финала интрига сохранялась: команда все дни смены держалась рядом с лидерами, но итоговое место стало известно только на церемонии награждения.
«Когда объявили, что мы заняли второе место, эмоции невозможно было сдержать. За несколько дней мы стали одной большой семьёй, поэтому радовались этой победе вместе. “Бирюса” как всегда оставила незабываемые впечатления!», — поделился инженер по долгосрочному планированию Березовского разреза Даниил Иванцов.
Отметим, что в прошлом году команда СУЭК-Красноярск стала бронзовым призёром Малого кубка, а в этом сезоне впервые за долгое время боролась за главный трофей форума и сразу завоевала серебро. А Кубок признания стал ещё одним подтверждением того, что команду запомнили не только за высокий результат, но и за атмосферу, которую она создала на смене «Мы профессионалы» 20-го Всероссийского форума ТИМ «Бирюса».