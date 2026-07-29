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ФСБ показала задержанных, которых СБУ вербовали с помощью бота для знакомств

ФСБ России опубликовала видеозапись с молодыми людьми, которые рассказали, что после знакомств в Telegram-боте «Дайвинчик», по их словам, получали предложения совершить поджоги и другие противоправные действия.

ФСБ России опубликовала видеозапись с молодыми людьми, которые рассказали, что после знакомств в Telegram-боте «Дайвинчик», по их словам, получали предложения совершить поджоги и другие противоправные действия.

По информации Центра общественных связей ФСБ, неизвестные выходили с ними на связь, представлялись сотрудниками украинских спецслужб или российских правоохранительных органов и, как утверждается, с помощью обмана и психологического давления склоняли к выполнению незаконных заданий.

В ведомстве призвали граждан соблюдать осторожность при общении с незнакомыми людьми в интернете, не выполнять подозрительные поручения и при возникновении подобных ситуаций обращаться в правоохранительные органы.

В Сенате США поддержали законопроект о новых санкциях против России.

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