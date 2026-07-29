Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кореец год преследовал девушку, требуя вернуть деньги за ужин в ресторане

В Южной Корее суд оштрафовал мужчину за преследование бывшей девушки после расставания.

В Южной Корее суд оштрафовал мужчину за преследование бывшей девушки после расставания. Как сообщают местные СМИ, ему назначили штраф в размере шести миллионов вон.

По данным суда, после разрыва отношений мужчина неоднократно звонил бывшей возлюбленной и отправил ей более 60 сообщений с требованием вернуть деньги, которые, по его мнению, были потрачены на свидания. Кроме того, он угрожал судебным разбирательством и без разрешения проник в помещение, где находилась женщина.

Суд отклонил доводы обвиняемого о правомерности его действий. При вынесении решения были учтены отсутствие судимостей и частичное признание вины.

В Сенате США поддержали законопроект о новых санкциях против России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше