Кореец год преследовал девушку, требуя вернуть деньги за ужин в ресторане

По данным суда, после разрыва отношений мужчина неоднократно звонил бывшей возлюбленной и отправил ей более 60 сообщений с требованием вернуть деньги, которые, по его мнению, были потрачены на свидания. Кроме того, он угрожал судебным разбирательством и без разрешения проник в помещение, где находилась женщина.