Кореец год преследовал девушку, требуя вернуть деньги за ужин в ресторане

В Южной Корее суд оштрафовал мужчину за преследование бывшей девушки после расставания. Как сообщают местные СМИ, ему назначили штраф в размере шести миллионов вон.
По данным суда, после разрыва отношений мужчина неоднократно звонил бывшей возлюбленной и отправил ей более 60 сообщений с требованием вернуть деньги, которые, по его мнению, были потрачены на свидания. Кроме того, он угрожал судебным разбирательством и без разрешения проник в помещение, где находилась женщина.
Суд отклонил доводы обвиняемого о правомерности его действий. При вынесении решения были учтены отсутствие судимостей и частичное признание вины.
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