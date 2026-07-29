В Таиланде нашли мопед бесследно пропавших детей из России

В Таиланде продолжаются поиски пропавших брата и сестры из России. По данным Telegram-канала SHOT, найден мопед, на котором молодых людей в последний раз видели перед исчезновением.
Сообщается, что транспорт обнаружили неподалеку от горы Као Чи Чан в Паттайе. По информации источника, мопед был серьезно поврежден, разобран и закопан в землю. Его номер совпадает с номером транспорта, на котором передвигались пропавшие.
Поиски ведут сотрудники полиции, волонтеры и русскоязычные жители Таиланда. Официальной информации о местонахождении молодых людей пока не поступало.
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