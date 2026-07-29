В Пермский политех подали документы 58 стобалльников

В текущем году в университет поступают 58 стобалльников по ЕГЭ, это на 21% больше, чем год назад. Право на зачисление без вступительных испытаний есть также у пятерых победителей и призеров всероссийских олимпиад. Более 800 заявлений подано в рамках целевого обучения.