Наследие и музейное дело обсудят Форуме объединенных культур в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоится XII Международный форум объединенных культур. В рамках секции «Музеи» участники обсудят сохранение культурного наследия, развитие музейного дела, реституцию, реставрацию и этику археологии.
Руководителем секции станет генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Деловая программа объединит руководителей крупнейших музеев, представителей органов власти, специалистов по сохранению и реставрации культурного наследия, а также экспертов из России и других стран.
Одной из центральных тем станет роль музеев как хранителей исторической памяти. Участники рассмотрят современные подходы к развитию музейных институций, международное взаимодействие и право на интерпретацию культурного кода.
«Сегодня звучат голоса о том, что музеи устарели, хранят награбленные ценности и являются порождением исключительно европейской культуры. Отменяются музеи как “хранилища краденого”, отменяются культурные заимствования, нарастают реституционные требования», — отметил Пиотровский.
Отдельное внимание уделят реституции. По словам главы Эрмитажа, этот вопрос давно вышел за рамки юридического спора о возвращении отдельных предметов и стал частью новой глобальной этики.
«Музей неделим. Это организм. То, что попало в музей однажды, должно там оставаться», — подчеркнул Пиотровский.
Участники форума также обсудят культурные заимствования, профессиональный суверенитет музеев и их способность помогать укреплению мира. Главной задачей станет поиск подходов, при которых национальные культуры сохраняют самостоятельность, но остаются частью общемирового наследия.
Точкой отсчета для дискуссии о современной реставрации станет выставка «Тициан. Последний шедевр: “Святой Себастьян”», приуроченная к 450-летию со дня смерти художника. На ней представят результаты исследований, фотографии этапов восстановления полотна и видеоматериалы о последнем годе жизни Тициана.
Дискуссия будет опираться и на новую стратегию Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей ICCROM до 2031 года. Документ рассматривает наследие не как роскошь, а как связующее звено между поколениями и один из инструментов укрепления устойчивости общества.
XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября 2026 года. Его главная тема — «Объединенные культуры — общие ценности». Организаторами выступают правительство России, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга и Фонд Росконгресс.