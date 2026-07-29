Наследие и музейное дело обсудят Форуме объединенных культур в Петербурге

Дискуссия будет опираться и на новую стратегию Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей ICCROM до 2031 года. Документ рассматривает наследие не как роскошь, а как связующее звено между поколениями и один из инструментов укрепления устойчивости общества.