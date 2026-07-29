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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 29 июля

Ранее также были сняты ограничения в нижегородском аэропорту имени Чкалова.

На территории Нижегородской области сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 29 июля.

Напомним, что ограничения были введены из-за угрозы атаки ВСУ беспилотниками. Ограничения действовали в регионе с 01:50 часов. По данным Минобороны, 29 июля БПЛА Нижегородскую область не атаковали.

Ранее нижегородский аэропорт снял ограничения для самолетов 29 июля.

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