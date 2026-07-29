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Самое красивое село Воронежской области Углянец получит 2 млн рублей

В Воронежской области выбрали «Самое красивое село — 2026»Во вторник, 28 июля, организационный комитет открытого ежегодного конкурса «Самое красивое село Воронежской области» объявил итоги. Победителем в 2026 году стало село Углянец, которое находится на территории Верхнехавского муниципального района. Селу-победителю будет перечислен грант в размере 2 миллионов рублей.

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В Воронежской области выбрали «Самое красивое село — 2026».

Во вторник, 28 июля, организационный комитет открытого ежегодного конкурса «Самое красивое село Воронежской области» объявил итоги. Победителем в 2026 году стало село Углянец, которое находится на территории Верхнехавского муниципального района. Селу-победителю будет перечислен грант в размере 2 миллионов рублей.

Средства, выделяемые из бюджета, предназначаются для решения различных вопросов на местном уровне. Например, эти деньги могут пойти на закупку техники, оборудования и материалов, необходимых для благоустройства территории населенных пунктов, установку указателей с названиями улиц и номерами домов, а также на прочие нужды. Исключение составляют расходы на содержание органов местного самоуправления.