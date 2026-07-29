Самое красивое село Воронежской области Углянец получит 2 млн рублей

Средства, выделяемые из бюджета, предназначаются для решения различных вопросов на местном уровне. Например, эти деньги могут пойти на закупку техники, оборудования и материалов, необходимых для благоустройства территории населенных пунктов, установку указателей с названиями улиц и номерами домов, а также на прочие нужды. Исключение составляют расходы на содержание органов местного самоуправления.