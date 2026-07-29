В Красноярском крае расширяют инклюзивные туристические маршруты

В Красноярском крае при поддержке государства реализуют проекты инклюзивного туризма. Один из них — экскурсия «Бобровый лог: Карьер и Канатка» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники маршрута посетили Покровский парк, поднялись по канатной дороге в фан-парке «Бобровый лог» и побывали у сиенитового карьера. В агентстве по туризму края отмечают, что такие экскурсии стали частью системной работы. В 2024 году для региона приобрели специализированный автобус для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году пять организаций при господдержке реализовали восемь экскурсионных маршрутов для людей с инвалидностью. В 2026 году на развитие этого направления социально ориентированным некоммерческим организациям предусмотрено более 4,7 млн рублей. Заявки на участие принимают до второго августа. В планах — расширять географию инклюзивных маршрутов и увеличивать число организаций, которые смогут проводить экскурсии для людей с инвалидностью. Работа ведется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Инклюзивный туризм — это про уважение и заботу. Сегодня создание равных возможностей для каждого — наша успешная практика, которой мы делимся с другими регионами, — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло. Напомним, что Красноярский край занимает второе место в России по площади нетронутой дикой природы.