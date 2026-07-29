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В Михайловке простятся с погибшим от вражеского БПЛА командиром штурмовиков

В Михайловке Волгоградской области завтра, 30 июля, пройдет церемония прощания.

В Михайловке Волгоградской области завтра, 30 июля, пройдет церемония прощания с бойцом СВО Николаем Карлиным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Новое время Михайловка», Николай родился в станице Распопинская Клетского района. На СВО мужчина находился с 2024 года. Был штурмовиком, командовал отделением. Боец неоднократно эвакуировал раненых товарищей с поля боя. Среди спасенных был и танкист, которого он вынес из горящей машины под обстрелом.

Николай Карлин трижды был тяжело ранен. В последний бой он пошел с недолеченной травмой ноги, но погиб в результате атаки беспилотника.

Отпевание героя состоится в Храме Святителя Митрофана Воронежского, похоронят его на Новом Себровском кладбище с воинскими почестями.

Коллаж V102.RU.

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