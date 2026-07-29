Москвичам рассказали о мошенниках, которые представляются сотрудниками ЖКХ

Также гости узнали, как отличить их от официальных поставщиков, на что обращать внимание при выборе исполнителя и как защитить права клиента. Кроме того, на вебинаре обсудили важность заключения письменного договора с фиксацией цены, сроков и гарантийных обязательств, правила безопасных расчетов и дали практические советы по проверке отзывов, документов о полномочиях и оценке рыночной стоимости услуг.