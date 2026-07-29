Москвичам рассказали о мошенниках, которые представляются сотрудниками ЖКХ

Семинар проекта «Перезвони сам», посвященный мошенникам, которые представляются сотрудниками коммунальных служб, состоялся 28 июля в Москве. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
На семинаре эксперты проекта «Перезвони сам» подробно разобрали распространенные уловки злоумышленников и дали четкие рекомендации, как действовать в конкретных ситуациях, чтобы защитить свои сбережения. Отдельный блок был посвящен взаимодействию с недобросовестными организациями и их сотрудниками, навязывающими лишние работы.
Также гости узнали, как отличить их от официальных поставщиков, на что обращать внимание при выборе исполнителя и как защитить права клиента. Кроме того, на вебинаре обсудили важность заключения письменного договора с фиксацией цены, сроков и гарантийных обязательств, правила безопасных расчетов и дали практические советы по проверке отзывов, документов о полномочиях и оценке рыночной стоимости услуг.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.