С очистных сооружений Подмосковья вывезли 1000 кубометров ила

Около 1000 кубометров ила вывезли с очистных сооружений в Московской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты «Мособлводоканала» за две недели выполнили 28 технических операций, направленных на поддержание стабильной работы оборудования и эффективности очистки сточных вод. Образование ила свидетельствует о нормальной работе системы, поскольку микроорганизмы очищают воду и постепенно накапливаются. Своевременный вывоз ила необходим для предотвращения переполнения специальных карт хранения.
Также специалисты очищали решетки, удаляли песок и минеральные отложения из песколовок, проводили техническое обслуживание насосов, включая очистку рабочих элементов, замену расходных деталей и смазку механизмов. Регулярные профилактические работы позволяют поддерживать бесперебойную работу очистных сооружений и обеспечивать соответствие очищенных сточных вод установленным нормативам.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.