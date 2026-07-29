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В Калининграде планируют провести спортивную экскурсию по Ашманн-парку

Общая продолжительность составит не более 2,5 часов.

Калининградцев приглашают на спортивную пешеходную экскурсию в парк им. Макса Ашманна (16+). Она запланирована на 7 августа. Информацию об этом разместила пресс-служба администрации города на своей странице «ВКонтакте».

Экскурсия начнется в 17:00. В программе — разминка, перекус фруктами и батончиками, посещение спорткомплекса, а также экскурсия по парку интересными фактами об истории парка и его создателе Максе Ашманне, обзором знаковых мест и уютных уголков с гидом -экскурсоводом Юлией Бисс.

«Протяжённость маршрута: комфортная дистанция — идеально для прогулки в темпе, который подойдёт и спортсменам, и тем, кто просто хочет насладиться природой, — следует из анонса. — Эта экскурсия — отличный способ совместить движение, новые знания и приятное общение. День физкультурника — повод не просто вспомнить о важности спорта, а сделать первый шаг к активному образу жизни прямо сейчас».

Общая продолжительность составит не более 2,5 часов. Количество мест ограничено — необходима регистрация.

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