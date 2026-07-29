В Калининграде планируют провести спортивную экскурсию по Ашманн-парку

«Протяжённость маршрута: комфортная дистанция — идеально для прогулки в темпе, который подойдёт и спортсменам, и тем, кто просто хочет насладиться природой, — следует из анонса. — Эта экскурсия — отличный способ совместить движение, новые знания и приятное общение. День физкультурника — повод не просто вспомнить о важности спорта, а сделать первый шаг к активному образу жизни прямо сейчас».