Ученый Нетесов рассказал о положительном эффекте от заболевания вирусными инфекциями

«Это неплохо, что мы иногда болеем вирусными инфекциями, потому что это разрушает наверняка часть дефектных клеток, которые у нас в организме образуются. Это может быть полезно для избавления от перерождающихся клеток (в перспективе вызывающих развитие рака — прим. ТАСС). Так что давайте более оптимистично относиться к тому, как мы болеем и почему мы болеем инфекционными заболеваниями вирусной природы», — сказал ученый.