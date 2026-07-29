Ученый Нетесов рассказал о положительном эффекте от заболевания вирусными инфекциями

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Заболевание сезонными вирусными инфекциями имеет и положительный эффект для организма, поскольку позволяет избавляться от дефектных, перерождающихся клеток, которые создают риск развития рака. Такое мнение выразил на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.
«Это неплохо, что мы иногда болеем вирусными инфекциями, потому что это разрушает наверняка часть дефектных клеток, которые у нас в организме образуются. Это может быть полезно для избавления от перерождающихся клеток (в перспективе вызывающих развитие рака — прим. ТАСС). Так что давайте более оптимистично относиться к тому, как мы болеем и почему мы болеем инфекционными заболеваниями вирусной природы», — сказал ученый.
Доклад ученого был посвящен терапии рака на основе онколитических вирусов, которые способствуют разрушению опухолей разного происхождения. Нетесов назвал перспективным создание генотипов опухолей конкретного пациента, чтобы выявлять слабые места в генетике опухоли и подобирать для лечения подходящие вирусы. «Это должно стать одним из ключевых параметров для подбора наиболее подходящего вируса и выбора других наиболее эффективных патогенетических методов лечения заболеваний», — отметил он.
По словам академика, целесообразно также расширять круг генов, которые рассматриваются для создания новых онколитических вирусов. «Растут наши знания о ключевых генетических дефектах опухолевых клеток, которые могут быть и должны использоваться для усиления иммунного эффекта и апоптического (вызывающего гибель раковых клеток — прим. ТАСС) эффекта вирусов против опухолевых клеток», — уточнил эксперт.
С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН). Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.