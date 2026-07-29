«Чувствовал инструменты». Феномен пермской музыкальной фабрики Юманова

Сегодня в Прикамье не выпускают ни рояли, ни пианино, хотя ещё три десятилетия назад в Перми работала известная в стране фабрика музыкальных инструментов «Кама». Продукцию этого предприятия до сих пор можно увидеть в квартирах горожан. При этом немногие знают, что «Кама» — это наследница некогда знаменитой на весь мир музыкальной фабрики Дмитрия Юманова — человека, который превратил семейное дело в успешный бизнес. Как ему это удалось? О пермяке и его предприятии сайту perm.aif.ru рассказали в Государственном архиве Пермского края.
Первое на Урале.
Русско-Уральская фабрика музыкальных инструментов Дмитрия Юманова открылась в Перми в 1886 году и находилась в доме № 53 по улице Торговой. Трёхэтажное каменное здание (вероятно, постройки середины XIX века) сохранилось до наших дней. Сейчас в нём располагается ЗАГС Пермского края. А вот название улицы изменилось на Советскую.
"Дмитрий Юманов с детства умел играть на музыкальных инструментах и обладал удивительным даром чувствовать и настраивать их так, чтобы они звучали очень гармонично. Свои рояли и пианино ему доверяли многие пермяки. Со временем Дмитрий Юманов решил заняться ещё и ремонтом инструментов и открыл мастерскую, — рассказывает кандидат политических наук, заместитель директора (по науке и связям с общественностью) Государственного архива Пермского края Елена Шестакова. — Почему это было важно?
Потому что с середины XIX века Пермь стала очень музыкальной. Здесь были популярны домашние театры (семьи ставили своими силами спектакли, разучивали песни, приглашали на выступления гостей), любительские оркестры, развивалось профессиональное и любительское хоровое пение. Искусством занимались и на дачах".
Причём такой досуг был характерен для разных сословий: мещанского, купеческого, дворянского. Музицировали на роялях, пианино, скрипках и не только. Спрос на них рос.
«В то время музыкальные инструменты производили в основном на юге России, где произрастали наиболее подходящие для их изготовления породы деревьев, и в центральной части страны — в Москве и Санкт-Петербурге, — рассказывает Елена Шестакова. — Из желающих приобрести пианино или рояль выстраивалась длинная очередь. Приходилось подолгу ждать, пока инструмент изготовят и доставят. Дмитрий Юманов почувствовал, что появилась ниша, которую он может занять».
Он понимал: его продукция будет востребована в Пермской губернии.
Что в ассортименте?
Пермяк открыл предприятие и приступил к производству. Судя по архивным документам, фабрика выпускала рояли, пианино, скрипки, лирофоны, небольшие органы, аристоны, музыкальные шкатулки и часы. Но на этом список не заканчивался. В нём были не только обычные для того времени инструменты, но и удивительные вещи.
«По рекламной декларации, которую выпускала фабрика, мы видим, что он производил даже музыкальные пивные кружки, альбомы и несессеры», — рассказывает Елена Шестакова.
Также в рекламных брошюрах перечисляются названия, которые вряд ли о чём-то скажут большинству современных жителей Перми. Это: герафоны, малые и большие оркестр-монопаны, таперы, симфонионы.
Ещё в продаже были «разные заграничные дерева и фанеры, багет для рам, бронзовый порошок высшего качества, порошки для политуры под орех, палисандр и чёрное дерево, разные лаки и пр.».
«Все товары я приобретаю прямо с фабрик, а также и изза границы, — сообщал владелец предприятия в рекламном листе. — Все материалы для своей фабрикации и голоса для фисгармоний самого высшего качества я также выписываю из-за границы, и потому цены умеренные».
Среди покупателей музыкальных инструментов Юманова были не только частные лица, но также Пермская епархия. Об этом свидетельствуют сохранившиеся торговые документы, в частности — счёт, выставленный фабрикой. Общая сумма, представленная к оплате, — 24 рубля. К примеру, скрипка стоила 6 рублей, а смычок — 1 рубль.
«В епархиальный дом фабрика Юманова поставляла скрипки, смычки, аккорды, аккордеоны и т. д.», — рассказала начальник научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского края Ирина Дёмина.
Приходи и играй.
В год предприятие выпускало до четырёх-пяти роялей. Юманов подходил к их изготовлению очень тщательно, потому что считал, что только так можно добиться нужного звучания инструмента. Все составляющие (струны, костяные клавиши и т. д.) были импортными. В основном их завозили из Англии. А древесина закупалась на Кавказе. Но рояль начинал демонстрировать свои лучшие качества не сразу, а по истечению трёх-четырёх лет.
При этом Дмитрий Юманов ясно понимал: чтобы прочувствовать и понять его продукцию, человеку нужно её попробовать. Просто показать рояль было недостаточно. Поэтому все желающие в специальное время могли посетить его фабрику: увидеть, как производят музыкальные инструменты, прикоснуться к ним, помузицировать, говорят в архиве.
«Этот формат работы был очень популярен у пермяков. Когда ты можешь подойти к инструменту, испытать его, услышать звучание, а не только посмотреть издалека, впечатления остаются совершенно другие», — отмечает Елена Шестакова.
Новые горизонты.
Продукция фабрики была высочайшего качества и выдерживала конкуренцию, которая к началу XX века была очень высока в этой сфере. На Урале одно за другим возникали предприятия по производству музыкальных инструментов.
«Рояли были недешёвыми, но тем не менее востребованными. Наивысшее качество продукции позволило Юманову презентовать её на разных выставках. Сначала они были небольшими. Первой, в которой он принял участие, стала Сибирско-Уральская научнопромышленная выставка 1887 года. Она проходила в Екатеринбурге с 14 июня по 15 сентября. Фабрику Дмитрия Юманова отметили серебряной медалью Министерства финансов Российской империи “За трудолюбие и искусство”, — рассказывает Елена Шестакова. — В 1896 году она участвовала во Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде, где также была удостоена серебряной медали».
В 1890 году состоялась Казанская научно-промышленная выставка. Она проходила с 15 мая по 16 сентября. Организовали выставку по инициативе Общества естествоиспытателей при Казанском университете с целью знакомства общественности с природой, экономикой, историей и культурой Волжско-Камского региона. В Казани представили 2,5 тысячи экспонатов. Посетителей насчитали 125 тысяч. Фабрику Дмитрия Юманова наградили золотой медалью. Формулировка была следующая: «За хорошее качество роялей и пианино, с выдающейся мягкостью и звучностью тона».
«Дмитрий Юманов шаг за шагом создавал Пермской губернии репутацию одного из ведущих изготовителей музыкальных инструментов, показав, что у нас не только производят железо и добывают соль», — отмечает Елена Шестакова.
Полученные предприятием медали можно было лицезреть внутри инструментов — в виде золотых клейм, а также на документах предприятия (это было в духе того времени — размещать на проспектах информацию о достижениях, чтобы рассказать о своей репутации и заручиться доверием потенциального покупателя), к примеру, на счетах. Как раз предъявленный Пермской епархии в 1893 году украшен оттисками наград, полученных в Екатеринбурге и Казани.
Из одного сословия в другое.
Сам Дмитрий Юманов изначально относился не к купечеству, а к мещанскому сословию, представители которого, как правило, занимались ремесленным производством (швейным, сапожным и т. д.), держали небольшие торговые лавки. Сегодня мы бы называли это малым бизнесом.
Благодаря своим достижениям Дмитрий Юманов смог подняться по сословной лестнице и стать купцом. В то время они делились на гильдии в зависимости от размера капитала. Дмитрий Юманов был причислен ко второй. Это позволяло ему торговать не только на территории Пермской губернии, но и за её пределами. Купцы первой гильдии могли вести деятельность лишь внутри региона, третьей — даже за границей.
Над бизнесом сгустились тучи.
Производство высококачественных музыкальных инструментов было делом очень затратным. Мало того что составляющие закупались за границей, так ещё и труд работников фабрики обходился недёшево.
«У Дмитрия Юманова работали пять-шесть высококлассных мастеров. Нужно было не только платить им конкурентную зарплату, чтобы они не уволились, но ещё и обеспечивать жильём, питанием и т. д., — рассказали в архиве. — Иными словами, фабрика предоставляла полный пансион семьям мастеров, лишь бы те были полностью погружены в работу. Расходы увеличивались, конкуренция и кредиторская задолженность росли. Это поставило предприятие в затруднительное положение. Вскоре Дмитрий Юманов скончался от сердечного приступа. Это произошло в январе 1898 году, когда ему было 46 лет».
Пермяка похоронили на Егошихинском кладбище. Предприятие возглавила супруга — Елизавета. На некоторое время ей удалось поправить дела.
Вплоть до 1917 года благодаря вдове Юманова фабрика была на плаву, занимаясь в основном ремонтом музыкальных инструментов. Возобновили работу два ранее закрытых магазина. Все усилия перечеркнула осень 1917 года, когда по Перми прокатилась волна погромов. Пострадали и магазины Юмановых — на улицах Торговой и Сибирской.
Вновь поднимать предприятие на ноги хозяйка не стала. Так и закончилась история знаменитой фабрики.
До сих пор в строю.
Известно о нескольких инструментах Юманова, сохранившихся до наших дней. В Пермском краеведческом музее находится пианино, звучание которого восстановить уже нельзя, а также рояль в прекрасном состоянии. Услышать этот инструмент можно во время концертов, которые там организуют достаточно часто.
Произведения известных композиторов исполняют лучшие музыканты страны. В их числе, к примеру, Вячеслав Ронжин. Он родился в Перми, окончил Московскую консерваторию (класс профессора Павла Нерсесьяна). В 2002 году стал золотым призёром в специальности «фортепиано» Второго телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», лауреат и дипломант российских и международных конкурсов в Португалии, Испании, Франции, Японии, Германии, Дании, Италии, Хорватии, Болгарии, Румынии.
«Рояль Юманова обладает неповторимым колоритным звуком, запоминающимся приятным тембром, всегда испытываю особую радость, когда играю на нём. Многие мои любимые сочинения звучат на этом рояле просто великолепно», — поделился впечатлениями от игры на рояле Вячеслав Ронжин.
Преемница.
Преемницей предприятия Юманова можно назвать пермскую фабрику музыкальных инструментов «Кама». О пианино с одноимённым названием слышали практически все. А некоторым горожанам удалось и поиграть на таком во время обучения в музыкальных школах. Инструменты этой фабрики до сих пор можно встретить в квартирах пермяков.
«Предприятие “Кама” образовалось не на пустом месте. У истоков стоял мастер, который ранее работал на фабрике Юманова и знал тонкости дела. Его звали Афанасий Рудомётов, — отмечает Елена Шестакова. — Сначала он организовал государственную музыкальную мастерскую по ремонту различных инструментов. Затем вместе с бригадой собрал два новых пианино “Беккер”. В 1937 году был создан Пермский музпром. В 1938 году его переименовали в фабрику клавишных инструментов. Там выпускали пианино и другие виды товаров народного потребления», — рассказывают в архиве.
В отдельные промежутки времени предприятие проводило ремонт и реставрацию инструментов (роялей, пианино, баянов, гармоней) по заявкам населения. До 1945 года фабрика располагалась на улице Советской. В военные годы она не выпускала музыкальные инструменты, поскольку у страны были другие нужды в то время. Производство переориентировали на них.
В марте 1948 года предприятие переименовали в фабрику клавишных инструментов, а в 1953 году — в Молотовскую фабрику клавишных инструментов. В 1954 году она получила своё легендарное название «Кама».
«Государство занималось развитием фабрики. Продукция разъезжалась по всей стране. Но поскольку историей этого предприятия долгое время никто не занимался — она заинтересовала краеведов только в последние годы — сегодня нам известны не все факты о нём, — сообщили в архиве. — Своё существование фабрика прекратила в 90-х годах прошлого века».
В связи с передачей имущества фабрики акционерному обществу «Перммолоко», «Каму» было решено ликвидировать в 1996 году. Решение о ликвидации приняли 5 декабря на общем собрании членов товарищества, а 6 декабря директор издал соответствующий приказ (№ 84). Позже постановлением администрации Ленинского района Перми предприятие сняли с учёта.