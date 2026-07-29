«Чувствовал инструменты». Феномен пермской музыкальной фабрики Юманова

Сегодня в Прикамье не выпускают ни рояли, ни пианино, хотя ещё три десятилетия назад в Перми работала известная в стране фабрика музыкальных инструментов «Кама». Продукцию этого предприятия до сих пор можно увидеть в квартирах горожан. При этом немногие знают, что «Кама» — это наследница некогда знаменитой на весь мир музыкальной фабрики Дмитрия Юманова — человека, который превратил семейное дело в успешный бизнес. Как ему это удалось? О пермяке и его предприятии сайту perm.aif.ru рассказали в Государственном архиве Пермского края.