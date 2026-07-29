Сергей Верещагин проверил ремонт дорог в Красноярске

На контроле мэрии также ремонт междворовых проездов. В плане 147 объектов, из них 10 участков выбрали по обращениям жителей на встречах в районах. На эти работы из городского бюджета выделили более 200 млн рублей. Также участники выезда проверили работы на улице Белинского. Ранее мы сообщали о том, что въезд на этом участке переделывают.