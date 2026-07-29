Сергей Верещагин проверил ремонт дорог в Красноярске

Глава Красноярска Сергей Верещагин провел выездное совещание по ремонту городских дорог. Об этом сообщили в администрации города.
На улице Авиаторов обновляют более 3 км дорожного покрытия. Также там переносят поворотный шлюз ближе к улице Алексеева и делают дополнительные полосы разгона и торможения. За последний год на этом участке произошло 33 ДТП, 5 из них с пострадавшими. Движение планируют запустить до конца августа.
На улице Матросова готовность объекта составляет 60%. Ранее жители жаловались, что после снятия асфальта работы остановились. В мэрии объяснили это поставкой и проверкой материалов. Сергей Верещагин поручил контролировать график и переносить основные работы на вечернее или ночное время, чтобы не создавать пробки.
На улице Калинина выполнено более 70% работ. Подрядчику осталось обустроить тротуары и пройти лабораторную проверку качества асфальта. Всего в этом году специалисты уже сделали около 400 проб дорожных материалов и выявили около 6 нарушений. Недочеты подрядчики устраняют за свой счет.
На контроле мэрии также ремонт междворовых проездов. В плане 147 объектов, из них 10 участков выбрали по обращениям жителей на встречах в районах. На эти работы из городского бюджета выделили более 200 млн рублей. Также участники выезда проверили работы на улице Белинского. Ранее мы сообщали о том, что въезд на этом участке переделывают.
«В этом сезоне основной акцент делаем на качество материалов и качество работ. Контроль должен осуществляться на каждом этапе», — отметил Сергей Верещагин.
Большую часть дорожных работ планируют завершить во второй половине августа. Сейчас 8 объектов уже готовы, еще 2 находятся на финишной прямой. Это улицы Рязанская и Крупской. На обновление улично-дорожной сети Красноярска в 2026 году выделено 2,46 млрд рублей. Деньги направлены из федерального, краевого и городского бюджетов.