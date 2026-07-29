Программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 1−2 августа

Суббота, 1 августа, откроется гастрономическим фестивалем «Гастрономическая Рождественская» (6+) — он стартует в 12:00 и продлится до 20:00. Вечерняя программа вновь посвящена музыке: в 19:00 на Нижегородской ярмарке выступит Ольга Агафонцева, а на набережной Фёдоровского в это же время — дуэт Seven Rays. В 20:00 напротив Академии «Маяк» на сцену выйдет Андрей Адамович. На площадке «Ракушка» запланирован концерт группы «Комната культуры» (16+).