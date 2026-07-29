Программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 1−2 августа

Фестиваль «Столица закатов» (16+) порадует нижегородцев и гостей города насыщенной программой в предстоящие выходные — 1 и 2 августа. Организаторы представили расписание выступлений на нескольких городских площадках.
Старт событий намечен уже на вечер пятницы, 31 июля. В рамках направления «Соло на закате» в Нижегородском кремле в 19:30 выступит Кристина Фиш. Чуть позже, в 20:00, напротив Академии «Маяк» даст концерт группа «Мишура». На сцене «Ракушка» в Александровском саду зрители услышат выступление певца Дельфина (16+).
Суббота, 1 августа, откроется гастрономическим фестивалем «Гастрономическая Рождественская» (6+) — он стартует в 12:00 и продлится до 20:00. Вечерняя программа вновь посвящена музыке: в 19:00 на Нижегородской ярмарке выступит Ольга Агафонцева, а на набережной Фёдоровского в это же время — дуэт Seven Rays. В 20:00 напротив Академии «Маяк» на сцену выйдет Андрей Адамович. На площадке «Ракушка» запланирован концерт группы «Комната культуры» (16+).
В воскресенье, 2 августа, музыкальная волна продолжится: на набережной Фёдоровского выступит Полина Леонькина, а в 20:00 напротив Академии «Маяк» нижегородцы смогут послушать Сергея Барыбина. Ярким финалом дня станет перформанс рэпера Хаски (18+) на сцене «Ракушка».
Ранее была опубликована программа мероприятий в Нижнем Новгороде на август.