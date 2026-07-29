Екатерина Мизулина осудила блогера, бросившего 5 тысяч

— Видео возмутило волгоградцев: они посчитали это кощунством по отношению к памяти героев Великой Отечественной войны и потребовали реакции от правоохранительных органов, — напомнила Екатерина Мизулина. — Солидарна с жителями города. Совсем не место для пранков. Очевидно, что у блогера нет ни тени сомнения в том, что он делает что-то не так, мыслит лишь лайками и просмотрами.