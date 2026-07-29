Кредиторы из Новосибирска оскорбляли калининградку, чей сын задолжал им деньги

Несмотря на это, юношу начали «бомбить» сообщениями с требованием вернуть задолженность. Аналогичные сообщения начала получать и мать парня, работающая учителем. Ей писали, например«: “Твой сын вор. Тебе нельзя работать в школе, т. к. ты учишь чужих детей воровать. Директор и заместитель уже в курсе”. Директору школы при этом действительно звонили.