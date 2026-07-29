Нижегородская область вошла в топ‑5 регионов по уровню инновационного развития

Нижегородская область заняла четвертое место в рейтинге регионов России по уровню инновационного развития в 2026 году. Исследование подготовили в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ-НН.
Регион вошел в десятку лидеров сразу по четырем из пяти ключевых индексов рейтинга: «Научно-технический потенциал», «Инновационная деятельность», «Экспортная активность» и «Качество инновационной политики».
По индексу «Экспортная активность» Нижегородская область сохранила второе место среди российских регионов. Область остается лидером по экспорту услуг и технологий, а также занимает четвертое место по экспорту товаров, услуг и знаний.
Существенный прогресс регион продемонстрировал по индексу «Инновационная деятельность», поднявшись с восьмого на пятое место. Этому способствовал рост результативности инновационной деятельности, а также увеличение доли инновационной продукции, по которой область поднялась с четвертого на третье место.
Также регион улучшил позиции по индексу «Качество инновационной политики», переместившись с пятого на четвертое место. Нижегородская область сохранила лидерство по уровню развития нормативно-правовой базы и организационного обеспечения научно-технической и инновационной политики, а также улучшила показатели участия в федеральной научно-технической и инновационной политике.
По индексу «Научно-технический потенциал» регион сохранил восьмое место. При этом Нижегородская область остается одним из лидеров страны по финансированию исследований и разработок, занимая первое место по доле затрат на НИОКР в валовом региональном продукте, а также лидирует по доле занятых в сфере исследований и разработок.
Тройку лидеров рейтинга образуют Москва, Татарстан и впервые вошедшая в нее Томская область.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 10 место заняла Нижегородская область в рейтинге регионов России по доле в общероссийском обороте розничной торговли за январь — май 2026 года.