Нижегородская область вошла в топ‑5 регионов по уровню инновационного развития

По индексу «Научно-технический потенциал» регион сохранил восьмое место. При этом Нижегородская область остается одним из лидеров страны по финансированию исследований и разработок, занимая первое место по доле затрат на НИОКР в валовом региональном продукте, а также лидирует по доле занятых в сфере исследований и разработок.