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В Красноярском крае прогнозируют подъём воды и переливы дорог

За последние сутки вода в реках поднялась от 30 до 130 см.

Источник: KrasnoyarskMedia

В связи с прошедшими сильными дождями на реках Красноярского края — Ус, Оя, Кебеж и Казыр — зафиксирован значительный подъём уровня воды. За последние сутки вода поднялась от 30 до 130 см.

По состоянию на утро 29 июля на реке Кебеж (у села Григорьевка) уровень воды составляет 258 см при опасной отметке в 310 см. Вода вышла на пойму. А на реке Оя (у села Ермаковское) уровень достиг 217 см при аналогичной опасной отметке в 310 см. Также наблюдается затопление поймы.

На ближайшие дни, с 29 по 31 июля, синоптики прогнозируют новые осадки в южных округах. В связи с этим ожидается дальнейший рост уровня воды на реках Кебеж, Оя и малых реках региона. Сохранится выход воды на пойму, существует угроза затопления пониженных участков местности, огородов, приусадебных хозяйств и возникновения переливов на дорогах, предупредили в МЧС Красноярского края.

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