Хабаровчанина убили поленом во время отдыха

В ночь на 25 июля на одной из баз отдыха в Хабаровске завязалась массовая драка. Причиной стал конфликт двух мужчин, чьи друзья решили подключиться к разборкам. Во время всего происходящего один из участников драки — 27-летний житель Якутии — ударил поленом оппонента. Последний от полученных травм скончался на месте. Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное.