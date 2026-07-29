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Хабаровчанина убили поленом во время отдыха

В ночь на 25 июля на одной из баз отдыха в Хабаровске завязалась массовая драка. Причиной стал конфликт двух мужчин, чьи друзья решили подключиться к разборкам. Во время всего происходящего один из участников драки — 27-летний житель Якутии — ударил поленом оппонента. Последний от полученных травм скончался на месте. Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное.

В ночь на 25 июля на одной из баз отдыха в Хабаровске завязалась массовая драка. Причиной стал конфликт двух мужчин, чьи друзья решили подключиться к разборкам. Во время всего происходящего один из участников драки — 27-летний житель Якутии — ударил поленом оппонента. Последний от полученных травм скончался на месте. Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.