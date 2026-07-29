Раки найдут выход из запутанной ситуации, а Козероги решатся нарушить привычный порядок: таро-расклад на среду, 29 июля

Ракам удастся увидеть скрытую сторону ситуации, которая долго не давала покоя, а Козероги поймут, что старые правила больше не работают. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 29 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Колесница): предрекает ситуацию, в которой отношения потребуют решительности — кто-то первым сделает шаг или предложит изменить привычный формат общения. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): указывает на момент, когда из множества вариантов наконец получится выбрать один и перестать распыляться. Здоровье (Повешенный): говорит о необходимости прислушаться к организму и дать себе время на восстановление, а не требовать прежней скорости.
Телец.
Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует нежелание окончательно закрывать старую историю или возвращение к разговору, который когда-то так и не получил продолжения. Профессиональная сфера (Король Мечей): обещает встречу с человеком, чьи решения или советы помогут разобраться в сложной рабочей ситуации. Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на пользу комплексного подхода — сочетания разных способов заботы о себе.
Близнецы.
Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): говорит о красивых словах, за которыми может не хватать реальных действий. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает ситуацию, когда придётся понять, какие обязанности действительно ваши, а от каких можно отказаться. Здоровье (Королева Мечей): символизирует необходимость внимательнее относиться к сигналам организма и не списывать их на обычную усталость.
Рак.
Любовь (Звезда): обещает надежду на развитие отношений или знак, который вернёт уверенность в чувствах. Профессиональная сфера (Верховная Жрица): указывает на информацию, которая пока находится в тени, но вскоре поможет принять решение. Здоровье (Девятка Кубков): отличное самочувствие.
Лев.
Любовь (Пятёрка Мечей): предрекает спор, в котором важнее окажется не победить, а понять настоящую причину разногласий. Профессиональная сфера (Мир перевёрнутая): символизирует дело, которое формально завершено, но потребует ещё одного решительного шага. Здоровье (Туз Пентаклей): указывает на хороший момент для формирования новой полезной привычки.
Дева.
Любовь (Дьявол): говорит о сильном притяжении, которое может заставить посмотреть на отношения с неожиданной стороны. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): предрекает смену подхода, задач или направления работы. Здоровье (Четвёрка Кубков): указывает на эмоциональную усталость и необходимость вернуть интерес к привычным занятиям.
Весы.
Любовь (Башня): символизирует неожиданное открытие, которое изменит взгляд на партнёра или ситуацию. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): обещает идею или предложение, которое сначала покажется несерьёзным, но может дать новый старт. Здоровье (Умеренность): говорит о важности не искать быстрых решений, а постепенно выстраивать устойчивый режим.
Скорпион.
Любовь (Луна перевёрнутая): предрекает прояснение ситуации, где долго оставались сомнения и недосказанность. Профессиональная сфера (Императрица): указывает на рост, развитие проекта или результат, который принесёт ощутимую пользу. Здоровье (Восьмёрка Мечей): говорит о том, что самочувствие может зависеть от тревожных мыслей и внутреннего напряжения.
Стрелец.
Любовь (Суд): символизирует возвращение к разговору, человеку или теме, которую раньше не удалось завершить. Профессиональная сфера (Туз Мечей): обещает ясное решение после периода неопределённости. Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на постепенный выход из периода слабости или восстановления после недомогания.
Козерог.
Любовь (Шестёрка Кубков): говорит о встрече с человеком, который напомнит о важных чувствах или прошлом опыте. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предупреждает о попытках добиться результата слишком быстрыми способами или о переоценке своих возможностей. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Водолей.
Любовь (Двойка Мечей): указывает на необходимость перестать откладывать разговор, который давно назрел. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): предрекает неожиданное изменение обстоятельств, которое может открыть новую возможность. Здоровье (Отшельник перевёрнутая): говорит о том, что чрезмерная изоляция может мешать душевному восстановлению.
Рыбы.
Любовь (Королева Кубков): обещает заботу, искренний разговор и эмоциональную поддержку. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на возможность выйти из конкуренции или конфликта без лишних потерь. Здоровье (Иерофант): символизирует пользу от проверенных методов, режима и соблюдения рекомендаций специалистов.