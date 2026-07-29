Раки найдут выход из запутанной ситуации, а Козероги решатся нарушить привычный порядок: таро-расклад на среду, 29 июля

Любовь (Колесница): предрекает ситуацию, в которой отношения потребуют решительности — кто-то первым сделает шаг или предложит изменить привычный формат общения. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): указывает на момент, когда из множества вариантов наконец получится выбрать один и перестать распыляться. Здоровье (Повешенный): говорит о необходимости прислушаться к организму и дать себе время на восстановление, а не требовать прежней скорости.