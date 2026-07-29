Турист проткнул себя палкой на горе и спустился сам, чтобы сэкономить на скорой

Чифальди принял решение не ждать эвакуации, а идти к началу тропы пешком, хотя палка все еще торчала из его тела. Он соорудил повязку из ремня жилета, а друзья поддерживали его на крутом спуске, причем один из них шел сзади, контролируя возможное кровотечение. Компания провела в пути шесть с половиной часов, и, по словам товарища Джесси Росса, группа сохраняла удивительное присутствие духа и даже шутила, чтобы разрядить обстановку.