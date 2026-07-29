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Турист проткнул себя палкой на горе и спустился сам, чтобы сэкономить на скорой

В США турист насквозь проткнул себя палкой для ходьбы и чудом остался жив, он даже смог сам спуститься с горы.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Монтана произошел необычный случай: турист упал на собственную палку для ходьбы и пронзил себя насквозь. Однако мужчина не стал дожидаться спасателей, а самостоятельно спустился с горы, чтобы сэкономить на вызове вертолета. Об этом пишет Daily Mail.

Дэвид Чифальди поднимался на Гранитную вершину с двумя приятелями, когда оступился на каменистом участке. При падении одна из его палок застряла в боку, прошив тело насквозь и задев широчайшую мышцу спины. Медицинский опыт помог пострадавшему быстро оценить ситуацию: он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы убедиться, что легкие и грудная клетка не задеты, а кровотечение отсутствует.

Чифальди принял решение не ждать эвакуации, а идти к началу тропы пешком, хотя палка все еще торчала из его тела. Он соорудил повязку из ремня жилета, а друзья поддерживали его на крутом спуске, причем один из них шел сзади, контролируя возможное кровотечение. Компания провела в пути шесть с половиной часов, и, по словам товарища Джесси Росса, группа сохраняла удивительное присутствие духа и даже шутила, чтобы разрядить обстановку.

Добравшись до финиша, пострадавший был госпитализирован, а затем переведен в клинику, где врачи без осложнений извлекли палку, которая пробыла в теле около девяти часов. Мужчина сейчас восстанавливается, и не исключено, что ему потребуется повторная операция, но сам он считает, что ему крупно повезло, ведь смещение на пару сантиметров могло стоить ему жизни.

Ранее KP.RU писал, что в горах Памира уже несколько дней продолжалась операция по эвакуации 22-летнего российского туриста, получившего черепно-мозговую травму во время прохождения сложнейшего маршрута.

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