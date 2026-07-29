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Командир экипажа МКС Пётр Дубров поздравил хабаровчан с днём тигра

Он также поздравил центр «Амурский тигр» с днём рождения.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня по всему миру отмечают Международный день тигра: со знаменательной датой все население нашей планеты поздравил командир экипажа МКС родом из Хабаровска. Торжественную речь Петр Дубров произнес в конце очередного сеанса связи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Тигры — одни из самых ярких представителей животного мира нашей планеты. И несмотря на то, что из космоса их самих не видно, мы — космонавты — не можем не замечать, как порой сокращается их среда обитания. Для кого-то «зелёное море тайги» — красивые слова, а для меня — настоящая жизнь, ведь я родился и вырос в одном из тигриных регионов России — Хабаровском крае, — подчеркнул Петр Дубров.

Космонавт также поздравил со знаковой датой центр «Амурский тигр», основанный Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе главы государства. Сегодня учреждению исполняется 13 лет. Командир экспедиции сообщил, что он станет частью команды «Амурского тигра» и будет принимать участие в просветительской работе.

В настоящее время специалисты «Роскосмоса» и центра налаживают сотрудничество и партнерские связи.

— Космические технологии уже много лет применяются в природоохранной деятельности: мониторинг природных комплексов, раннее обнаружение пожаров, системы спутникового слежения за животными. Космонавты, как никто другой, понимают, как важно заботиться о нашей планете, и смогут привлечь множество людей, восхищающихся их героизмом, к проблеме сохранения амурского тигра, — отметил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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